حادث الاصطدام بموكب بايدن... هل كان متعمدا؟

قال ستيف كوبيك المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركي، الذي يشرف على حماية كبار المسؤولين الحكوميين، إن الحادث الذي وقع مع موكب الرئيس الأميركي جو بايدن لم يكن متعمدا.

وفي وقت سابق، أفادت مجموعة صحفيي البيت الأبيض، باصطدام سيارة عابرة بإحدى السيارات في موكب بايدن، بينما كان رئيس الدولة يغادر مقر حملته الانتخابية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

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وجاء في بيان صدر عن المجموعة: "اليوم، في حوالي الساعة 8:09 من المساء (4:09 بتوقيت موسكو)، اصطدمت سيارة عابرة بمركبة تابعة للخدمة السرية كانت تحرس طريق الموكب الرئاسي في ويلمنغتون في دائرة كولومبيا. ولم يكن هناك أية نوايا متعمدة من جانب المشاركين في الحادث. وغادر الموكب الرئاسي دون وقوع أي عواقب".





ويشار إلى أن الصحفيين، تمكنوا من تصوير لحظة الاصطدام الذي فاجأ بايدن، وكذلك صوروا ردود فعل الحراس المعنيين الذين سارعوا لإبعاد الرئيس الأمريكي عن المكان. أما السائق المذنب في الحادث، فقد أحاط به رجال الأمن المسلحون. (RT)