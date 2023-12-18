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عربي-دولي

رئيس وزراء النيجر: الرئيس المخلوع يتمتع بصحة جيدة

Lebanon 24
18-12-2023 | 01:12
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صرح رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري في البلاد، علي مهامان لامين زين، بأن رئيس النيجر محمد بازوم الذي عزله الجيش، يتمتع بصحة جيدة ويعيش في أراضي القصر الرئاسي.

وقال علي مهامان لامين زين في حديث لوكالة "نوفوستي": "إن بازوم يتمتع بصحة كاملة ويتم احترام شرفه وكرامته بشكل ثابت. وفي الوقت الراهن يتواجد الرئيس المخلوع في القصر الرئاسي".
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وأعلن جيش النيجر في يوليو الماضي عن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق الحدود وإعلان حظر التجول. وقبل ذلك أغلقت قوات الحرس الرئاسي القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي. وأدان زعماء معظم الدول الغربية ومنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) هذا الانقلاب.

وأعلنت مجموعة إيكواس تعليق المساعدات المالية للنيجر وفرض حظر السفر وتجميد الأصول على المتمردين وأسرهم وأي شخص يوافق على المشاركة في المؤسسات التي أنشأها الجيش المتمرد. كما تم إغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية والمالية بين دول المنظمة والنيجر. وفي أغسطس الماضي، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة في نيجيريا، خطة أعمال في حالة التدخل العسكري في النيجر.
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