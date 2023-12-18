حدث خطير قرب باب المندب.. والبحرية البريطانية ترفع الصوت

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وسط التوتر المتصاعد في البحر الأحمر والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية، نبهت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مجدداً الاثنين من وقوع حادث.فقد أعلنت أنها تلقت تقريراً عن حادث وقع بالقرب من مضيق باب المندب على بعد 30 ميلاً بحرياً إلى الجنوب من ميناء المخا اليمني.وقالت في مذكرة إرشادية إن انفجاراً محتملاً وقع في المياه على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن، وفق رويترز.