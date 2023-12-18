Advertisement

عربي-دولي

الائتلاف الحاكم في صربيا يتقدم في الانتخابات

Lebanon 24
18-12-2023 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1142488-638384877764078733.jpg
Doc-P-1142488-638384877764078733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل ائتلاف الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش تصدر نتيجة الانتخابات في البلاد بنسبة 47.21% بعد معالجة 91.6% من بطاقات الاقتراع.

جاء ذلك وفق ما أفادت به لجنة الانتخابات الجمهورية، الذي تابع: "بعد معالجة بطاقات الاقتراع من 7584 من أصل 8273 مركز اقتراع، حصل الائتلاف على 1592526 صوتا بنسبة 47.21%. وجاء في الترتيب الثاني كتلة المعارضة (صربيا ضد العنف) بنتيجة 22.9%. أما المركز الثالث فقد كان من نصيب ائتلاف (إيفيتسا داتشيتش – رئيس وزراء صربيا) بنسبة 6.67%".
Advertisement

وكان رئيس الجمهورية وعضو الحزب التقدمي الصربي ألكسندر فوتشيتش قد قال في وقت سابق إن ائتلافه سيحصل على الأغلبية المطلقة من المقاعد في البرلمان و"سيحصل على أكثر من 127 مقعدا من أصل 250".

وخلال التصويت، انتخب المواطنون الصرب 250 نائبا في الجمعية الوطنية (برلمان ذي مجلس واحد) لمدة 4 سنوات، فضلا عن ممثليهم في 65 مدينة وبلدية، بما في ذلك بلغراد ومنطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وكان لأكثر من 6.5 مليون شخص الحق في التصويت.

في المجمل، تمكن الناخبون من الوصول إلى 8273 مركز اقتراع في صربيا و81 مركز اقتراع في 35 دولة، بما في ذلك روسيا (موسكو وسوتشي). ويجب أن تعلن اللجنة الانتخابية المستقلة نتائج الانتخابات في غضون 96 ساعة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، أي بحلول الساعة 22:00 في 21 كانون الأول.

وسبق أن أفاد عضو لجنة الانتخابات المركزية ليودميلا ماركينا وبافل أندريف، الموجودان في بلغراد كمراقبين دوليين، أنهما لم يحددا أي انتهاكات عند زيارة مراكز الاقتراع أثناء التصويت. وأشارا أيضا إلى أن أعضاء اللجنة الانتخابية الصربية أعربوا عن استعدادهم للقدوم إلى روسيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2023-12-18
04:44 | 2023-12-18
04:42 | 2023-12-18
04:19 | 2023-12-18
04:04 | 2023-12-18
03:54 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24