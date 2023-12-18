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عربي-دولي
الائتلاف الحاكم في صربيا يتقدم في الانتخابات
Lebanon 24
18-12-2023
|
02:08
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يواصل ائتلاف الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش تصدر نتيجة الانتخابات في البلاد بنسبة 47.21% بعد معالجة 91.6% من بطاقات الاقتراع.
جاء ذلك وفق ما أفادت به لجنة الانتخابات الجمهورية، الذي تابع: "بعد معالجة بطاقات الاقتراع من 7584 من أصل 8273 مركز اقتراع، حصل الائتلاف على 1592526 صوتا بنسبة 47.21%. وجاء في الترتيب الثاني كتلة المعارضة (صربيا ضد العنف) بنتيجة 22.9%. أما المركز الثالث فقد كان من نصيب ائتلاف (إيفيتسا داتشيتش – رئيس وزراء صربيا) بنسبة 6.67%".
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وكان رئيس الجمهورية وعضو الحزب التقدمي الصربي ألكسندر فوتشيتش قد قال في وقت سابق إن ائتلافه سيحصل على الأغلبية المطلقة من المقاعد في البرلمان و"سيحصل على أكثر من 127 مقعدا من أصل 250".
وخلال التصويت، انتخب المواطنون الصرب 250 نائبا في الجمعية الوطنية (برلمان ذي مجلس واحد) لمدة 4 سنوات، فضلا عن ممثليهم في 65 مدينة وبلدية، بما في ذلك بلغراد ومنطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وكان لأكثر من 6.5 مليون شخص الحق في التصويت.
في المجمل، تمكن الناخبون من الوصول إلى 8273 مركز اقتراع في صربيا و81 مركز اقتراع في 35 دولة، بما في ذلك روسيا (موسكو وسوتشي). ويجب أن تعلن اللجنة الانتخابية المستقلة نتائج الانتخابات في غضون 96 ساعة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، أي بحلول الساعة 22:00 في 21 كانون الأول.
وسبق أن أفاد عضو لجنة الانتخابات المركزية ليودميلا ماركينا وبافل أندريف، الموجودان في بلغراد كمراقبين دوليين، أنهما لم يحددا أي انتهاكات عند زيارة مراكز الاقتراع أثناء التصويت. وأشارا أيضا إلى أن أعضاء اللجنة الانتخابية الصربية أعربوا عن استعدادهم للقدوم إلى روسيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
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