Advertisement

عربي-دولي

توترات في مناطق الضفة الغربية... قصف بالمسيرات واقتحامات

Lebanon 24
18-12-2023 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1142499-638384892283301482.jpg
Doc-P-1142499-638384892283301482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقع استمرار الحرب في قطاع غزة، تتوالى التوترات في مناطق الضفة الغربية، جديدها في الساعات الماضية، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في طولكرم وقصفه بالمسيّرات.. وكذلك اقتحام قوة راجلة كبيرة المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. كل ذلك يرفع منسوب المخاوف من تمدّد الصراع إلى الضفة.
Advertisement
كما أفاد مراسلنا بأن قوةً راجلة كبيرة تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى مناطق القصف والاشتباكات لنقل الجرحى.


في المقابل ذكرت مصادر إسرائيلية، أن قوة عسكرية تتعرض لإطلاق نار قرب مستوطنة "تيلم" جنوب الخليل.
ومنذ اندلاع الحرب، وصل العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية.
وتنتقد أوساط انتشار للقوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين والشرطة والمواطنين المسلحين ضد الفلسطينيين.
ويثير التوتر الدائر في الضفة مخاوف، من اتساع رقعة الحرب، في وقت تتوجس فيه إسرائيل، من أن يفتح الغضب المندلع في مناطق الضفة، أبواب الانتفاضة الثالثة.


هل يحصل ذلك بالفعل؟ وما هي انعكاساته؟ وما هي أسباب التوترات المتواصلة في الضفة الغربية؟
وخلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أوضح الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أسباب هذا التصاعد بأن هذه الحرب هي حرب ضد الشعب الفلسطيني وليست حربا ضد حماس.

وأضاف البرغوثي خلال حديثه لغرفة الأخبار قائلا: "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصراحة عن رغبته في ضم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل خلال عرض الخارطة أمام مجلس الأمن الدولي".
تابع: "باتت جميع المناطق خاضعة أمنيا للاحتلال، وسعي نتنياهو توزيع هجماته لإعادة الاحتلال الكامل للمنطقة، وتعد الانتقادات الغربية الموجهة لإسرائيل غطاءً لستر للأعمال الإجرامية الإسرائيلية وسياساتها الاستيطانية ضد سكان غزة".
 
وقال "لضرورة المطالبة بالمواجهة والتفاف الفلسطينيين في صف واحد، ولاعتماد سياسة جديدة للتصدي للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية".
 
وأشار الى ان "الولايات المتحدة لن تنجح في حل الدولتين أمام التعنت الإسرائيلي ورفض حكومة نتنياهو لذلك، ولن تكون هناك دولة إلا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إسرائيل ومنعت عنهم الدعم".
 
وختم: "قد يقبل الجانب الفلسطيني حل الدولتين حين يتم إزالة الاستيطان الكلي وإقامة دولة لا وجود فيها لأي إسرائيلي مع ضمان حق الفلسطينيين اللاجئين في العودة، وعلى إسرائيل التخلي عن مشروعها الاستيطاني الاحتلالي". (سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2023-12-18
04:44 | 2023-12-18
04:42 | 2023-12-18
04:19 | 2023-12-18
04:04 | 2023-12-18
03:54 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24