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أعلن مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض الكشف عن هويته، أن عدم وجود خطط محددة لتقديم المساعدة لكييف من لندن يخلق مشاكل للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال المستشار، في مقابلة مع مجلة "فيلت" الألمانية: "في كييف، يشعرون بالقلق من أن لندن لم تنشر بعد ميزانية المساعدات العسكرية الرسمية للعام المقبل. بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، هذا يعني أنه ليس لديهم الفرصة للتخطيط لأعمالهم على المدى الطويل وشراء الذخيرة والأسلحة في أوكرانيا".وتابع مستشار زيلينسكي: "هذا بدوره قد يؤثر على مسار الأعمال العدائية".وكشف تقرير صحافي أنه على هامش اجتماع الحكومة البريطانية، انتشرت شائعات حول الافتقار إلى "حرية المناورة المالية"، لافتة إلى أن أحداثًا أخرى قد تتطور وفقًا لـ "تأثير الدومينو".وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.