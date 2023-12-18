ملامح "هدنة" جديدة في غزة.. هذه أبرز المعلومات بشأنها

بدأ الحديث يدور حول اتفاق هدنة جديد بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادل أسرى وذلك بعدما كشفت مصادر أمنية مصرية عن انفتاح الطرفين للوصول لتوافق.

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وبدأت، مساء الأحد، وسائل إعلام إسرائيلة نشر ملامح صفقة تبادل محتملة وأبرزها الإفراج عن النساء وكبار السن ووقف مؤقت لإطلاق النار.



وانتعشت الآمال في تحقيق تقدم بخصوص هدنة، السبت، عندما قال مصدر إن رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع التقى مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.. فماذا نعرف عن بنود الاتفاق المحتمل؟



مصر تكشف كواليس رسم الاتفاق



قال مصدران أمنيان مصريان، الأحد، إن إسرائيل وحركة حماس منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين، لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.



وأضاف المصدران لـ"رويترز": "حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض، بالإضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة".

وبدأت، مساء الأحد، وسائل إعلام إسرائيلة نشر ملامح صفقة تبادل محتملة وأبرزها الإفراج عن النساء وكبار السن ووقف مؤقت لإطلاق النار.وانتعشت الآمال في تحقيق تقدم بخصوص هدنة، السبت، عندما قال مصدر إن رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع التقى مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.. فماذا نعرف عن بنود الاتفاق المحتمل؟قال مصدران أمنيان مصريان، الأحد، إن إسرائيل وحركة حماس منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين، لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.وأضاف المصدران لـ"رويترز": "حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض، بالإضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة".

وتابعا: "حماس أبدت موافقة على استكمال هدنة تسليم الرهائن بقائمة تحددها حماس ولا يفرضها عليها أحد".



وأكمل المصدران بالقول: "لقد اضطرت إسرائيل إلى الموافقة على قائمة الرهائن من المدنيين تحددها حماس، ولكنها طلبت جدولاً زمنياً وقائمة الرهائن. كذلك، توافق إسرائيل في المفاوضات على مطلب وقف إطلاق النار ولكنها ترفض التراجع".



عودة الاجتماعات الإسرائيلية القطرية



من جهتها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، الأحد، إن رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا سيسافر مرة أخرى إلى أوروبا في الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول صفقة أسرى محتملة مع حركة حماس.



وذكرت التقارير أن برنيا سيرافقه اللواء نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية للعثور على الأسرى الإسرائيليين.



وذكر مصدر مطلع، في وقت سابق، أن رئيس الموساد التقى مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أوروبا مساء الجمعة، مع تحول الاهتمام إلى هدنة جديدة محتملة في غزة واتفاق لتبادل أسرى.



والاجتماع الذي عقد في أوروبا هو الأول على الأرجح بين مسؤولين كبار من إسرائيل وقطر التي تتوسط بين الجانبين منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة 7 أيام في أواخر تشرين الثاني.



مظاهرات في مواجهة التفويض



تظاهر مئات الإسرائيليين وسط تل أبيب، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل 3 أسرى بعد أن "اعتبرهم تهديداً في القتال داخل غزة"، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.