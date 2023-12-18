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عندما حذر الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل هذا الأسبوع من أنها تخسر الدعم الدولي بسبب الحرب في غزة، كان في امكانه أن يحذر أيضًا من أن إدارته لديها أيضًا الكثير لتخسره.وبحسب صحيفة "The Washington Post" الأميركية، "لقد وعد بايدن، الذي تم انتخابه قبل ثلاث سنوات كونه رئيس السياسة الخارجية الأكثر خبرة في التاريخ، باستعادة عباءة القيادة العالمية باعتباره "شريكًا قويًا وموثوقًا به من أجل السلام والتقدم والأمن". ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صعوداً وهبوطاً، بداية من انسحابها الفاشل من أفغانستان، إلى العودة إلى الصدارة في منظمة حلف شمال الأطلسي، والتعبئة الناجحة للمساعدات لأوكرانيا، والتعايش المتوتر مع الصين. والآن، هناك اعتراف داخل إدارة بايدن بأن دعمه الثابت لحق إسرائيل في تدمير حماس يمكن أن يفرض ثمناً على موقف الرئيس في الداخل والخارج".وتابعت الصحيفة، "قال مسؤول كبير في الإدارة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الحساسة: "التكلفة الدبلوماسية يمكن أن تكون شيئاً غير ملموس. بشكل عام، من المهم أن تنظر الدول بشكل إيجابي إلى الولايات المتحدة، وأن تكون على استعداد لدعمها، وأن ترغب في التعاون". وأضاف: ولكن "عندما يكون الرأي العام في العديد من البلدان عدائيا، فإن ذلك يجعل من الصعب كسب الدعم للقضايا التي نهتم بها". وقال المسؤول: "تفتخر هذه الإدارة بإصلاح العلاقات في كل أنحاء العالم والعمل مع الحلفاء والشركاء، لذلك لا تريد أن تكون منعزلة في المنطقة وفي أماكن أخرى". وأضاف: "هذا جزء من الرسالة الموجهة إلى إسرائيل، فليس من المفيد لهم أن تشعر الولايات المتحدة بمثل هذا الضغط، وها هي حالياً قد بدأت بالشعور به"."وأضافت الصحيفة، "تتجلى العزلة الأكثر وضوحاً في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، حيث كانت الولايات المتحدة وحدها تقريباً معارضة لقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وخلال الأسبوع الماضي، عندما وافقت الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً بأغلبية ساحقة على إجراء مماثل، انضمت إلى الإدارة تسع دول أخرى فقط، بما في ذلك التشيك فقط من بين أعضاء الناتو، في التصويت بكلا. إن وجود أقلية صغيرة في الأمم المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ليس بالأمر الجديد بالنسبة لواشنطن. وقال إيفو دالدر، رئيس مجلس شيكاغو للشؤون العالمية والسفير الأميركي السابق لدى الناتو: "في هذه القضية، تقف الولايات المتحدة بمفردها إلى حد كبير، وقد فعلت ذلك لفترة طويلة جدًا". فمنذ أوائل السبعينيات، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عشرات القرارات التي اعتبرت تنتقد إسرائيل".وبحسب الصحيفة، "قال دبلوماسي أوروبي كبير، تحدث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه "على الرغم من أن حجم هجوم حماس" في 7 تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 240 رهينة، كان أكثر فظاعة من أي شيء شهدته إسرائيل على الإطلاق، فإن النمط الذي ترد به تل أبيب وتستمر في الرد على الرغم من مطالبتهم بالتوقف، ليس جديدا". واللافت، أن الشركاء الأجانب ليسوا هم فقط من يحث إدارة بايدن على بذل المزيد من الجهد، فقد أعلن الآن بعض مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومسؤولي المساعدات الأميركيين اعتراضاتهم علنًا على دعم بايدن الثابت لإسرائيل، بحجة أن الصراع في غزة يمكن أن يكون له تداعيات أكبر على القيادة الأميركية".وتابعت الصحيفة، "في جهودها لجذب الجنوب العالمي بعيداً عن موسكو والصين، وصفت واشنطن الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه حرب عدوانية استعمارية، ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، تبدو حرب إسرائيل على غزة متشابهة تقريبًا. وقال دالدر: "لقد تعرضت إسرائيل للهجوم، ولها الحق في الدفاع عن نفسها. لكنها تقوم بذلك في منطقة تخضع لاحتلالها. من ناحية، نحاول أن نجعل الدول الأخرى تعارض ما تفعله روسيا في أوكرانيا، بينما نحاول من ناحية أخرى أن نجعلها تدعم ما تفعله إسرائيل في غزة". ويعترف المسؤولون الأميركيون بأن دعم الإدارة لحق إسرائيل في مواصلة حصارها لغزة قد ميزها عن الدول الشريكة، لكنهم يصرون على أنهم لم يروا أي دولة توقف التعاون أو تغير مواقفها بشأن مسائل غير ذات صلة. كما إنهم يعترفون بأن مثل هذه التأثيرات غير المباشرة قد تحدث مع تعمق الصراع، لكنهم يشيرون إلى تأثير إيجابي محتمل: وهو أن أميركا تظهر عزمها على الوقوف إلى جانب الأصدقاء، حتى عندما لا تحظى بشعبية، وهم يعزون الكثير من الانتقادات العربية إلى حاجة تلك الحكومات إلى تهدئة غضب مواطنيها من خلال الدعم الصريح لمحنة الفلسطينيين".ورأت الصحيفة أن "موقف الإدارة، رغم تمسكها بإصرارها على أن إسرائيل لن تحقق سلاماً دائماً في غزة حتى يتم تدمير حماس عسكرياً، تطور بشكل مطرد منذ هجمات 7 تشرين الأول. وقال المسؤول الكبير في الإدارة: "كانت الغريزة في اليوم الأول هي أن نكون واضحين للغاية بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولكن حتى منذ البداية، اتخذنا موقفًا مفاده أنه عندما ترد إسرائيل "عليها أن تفعل ذلك" بما يتوافق مع قواعد الحرب، وأن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية وتبذل قصارى جهدها للحد من الخسائر في صفوف المدنيين". وأصبحت الرسالة الأخيرة أكثر وضوحا "مع تدهور الأوضاع" وتعرض غزة لهجمات جوية وبرية إسرائيلية مهلكة، مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين وتحول القطاع بشكل متزايد إلى أنقاض".وبحسب الصحيفة، "الأسبوع الماضي، حذر بايدن من أن إسرائيل "بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب القصف العشوائي الذي يحدث"، وألمح إلى أن تغيير حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة قد يكون هو الحل. وأثارت تعليقات الرئيس سيلاً من الأسئلة حول ما إذا كان بايدن يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، أو ربما أخطأ في التعبير. قال دالدر: "لا أعتقد أن بايدن ارتكب خطأ. أعتقد أنه مقتنع بما يقوله... لقد كان واضحاً تماماً أنه سئم تماماً من الحكومة الإسرائيلية"."