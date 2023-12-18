أنفاق "الأرانب والعناكيب".. هكذا استعدت حماس لسيناريو الإغراق

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، العثور على "أكبر نفق" حفرته حركة حماس في قطاع غزة، ما أثار الشكوك حول خطته للقضاء على هذه الأنفاق، حتى بعد بدء اختبارات إغراقها بالمياه.ويوضح خبير عسكري لموقع "سكاي نيوز عربية" مدى معقولية فكرة الإغراق بالمياه أمام التقنيات التي استخدمتها حركة حماس في تصميم هذه الأنفاق على مدى سنوات طويلة.أكبر نفقونشر حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، أمس الأحد، أنه تم العثور على ما وصفه بأنه "أكبر نفق إرهابي تم كشفه حتى الآن"، واصفا إياه كذلك بـ"مشروع عملاق" يقوده محمد السنوار (القيادي في حماس في شمال قطاع غزة.وأوضح أن هذا الكشف تم بعد بحث استغرق أسابيع، استخدم فيه الجيش الإسرائيلي وسائل استخباراتية وتكنولوجية.وسبق أن نقلت شبكة "سي إن إن"، الثلاثاء، عن مسؤول أميركي، أن الإسرائيليين أبلغوا واشنطن أنهم بدأوا إجراء "اختبارات دقيقة" لإغراق بعض الأنفاق في غزة بمياه البحر"على نطاق محدود" لمعرفة ما إذا كان ذلك سيعمل على تدهور شبكة الأنفاق على نطاق أوسع.والخميس الماضي، رد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، بأن الحركة قامت ببناء أنفاقها لـ"مقاومة المحاولات المحتملة لضخ المياه إليها"، وذلك على يد "مهندسين مدربين ومتعلمين جدا".أرانب وعناكيبالخبير العسكري اللواء ماجد القيسي، مدير برنامج الأمن والدفاع بمركز صُنع السياسسات الدولية، قلَل من قدرة إسرائيل على إغراق أنفاق حماس المشهورة باسم "المتاهة"، قائلا: "من الواضح أن إسرائيل ليس لديها خرائط للشبكة العنكبوتية لهذه الأنفاق، فقد سعت من قبل لتدميرها بقنابل موجهة مصممة لتدمير التحصينات، ولم تنجح."وأضاف: "اعتمدت حماس في تصميمها لشبكات الأنفاق على نوعين من الأنفاق، الأول هو ما يُسمى بـ"أنفاق الأرانب"، وهي لديها مدخل وليس لديه مخرج ، وأشبه ما تكون بأنفاق وهمية لخداع الجيش الإسرائيلي، وبالفعل قتلت ضباطا وجنودا عند فتحات هذه الأنفاق بتفخيخها.النوع الثاني من الأنفاق هو الشبكة العنكبوتية، وهذه يصعب تحديد مساراتها، أو تحديد مداخلها ومخارجها، وهي التي تعتمد عليها حماس في الحركة تحت الأرض."وتابع: "حركة حماس تبدو مستعدة خلال هذه الحرب؛ لأنها خاضت 4 حروب ضد الجيش الإسرائيلي، الحروب الثلاثة السابقة 2008 و2014 و2021، كانت المبادئة بيد الجيش الإسرائيلي، لكن هذه الحرب المبادئة من جانب حماس."واعتبر ان "الحركة لديها قدرات عسكرية أكبر من خلال استخدام صورايخ تبدأ من 3 كيلومترات حتى 250 كيلومترا، وأطلقت حتى الآن أكثر من 11 ألف صاروخ باتجاه عسقلان وتل أبيب وغلاف غزة."(سكاي نيوز)