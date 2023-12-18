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عربي-دولي

الوفيات في غزة بسبب الأمراض... هذا ما كشفته الأمم المتحدة

Lebanon 24
18-12-2023 | 03:52
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رجّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن يكون عدد الضحايا في قطاع غزة أعلى بكثير من البيانات التي يتم نشرها في الوقت الراهن.

وقال المسؤول الأممي، خلال مقابلة مع صحيفة غربية، إنه لا يزال مجهولا عدد القتلى تحت الأنقاض في قطاع غزة، مضيفا أن المرض والجوع أصبحا السبب الرئيسي للموت والحرمان في القطاع الفلسطيني، الذي يشهد حاليا كارثة إنسانية.
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وتابع غريفيث بالقول: "عدد الوفيات بسبب الأمراض قد يكون أعلى بعدة مرات من عدد القتلى الناجمين بسبب العمليات العسكرية والغارات الجوية، لكن الإحصائيات يمكن أن تتغير بشكل جذري بمجرد إزالة الأنقاض"، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا في زلزال شباط في تركيا، تضاعف بعد انتهاء العمل في مجال إزالة الأنقاض.
 
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