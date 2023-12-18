لليوم الرابع.. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في السودان

لليوم الرابع على التوالي، تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرق مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد.



Advertisement

وذكروا أن طائرات حربية تابعة للجيش نفذت ضربات جوية على قوات الدعم السريع في وسط أحياء حنتوب، مشيرين إلى وقوع إصابات بين المدنيين. قد كشف شهود أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تجددت في أحياء حنتوب شرق مدينة ود مدني، والتي يفصلها جسر حنتوب الذي يؤدي إلى قلب المدينة، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".وذكروا أن طائرات حربية تابعة للجيش نفذت ضربات جوية على قوات الدعم السريع في وسط أحياء حنتوب، مشيرين إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

في السياق ذاته، دعت لجان مقاومة مدني المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتقليل التحركات في أرجاء المدينة قدر الإمكان.



وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله طمأن المواطنين بأن الأوضاع في مدينة ود مدني مستقرة.



وقال في بيان عبر فيسبوك الليلة الماضية، "ستبذل القوات المسلحة والشرطة وقوات جهاز المخابرات العامة والمتطوعون والمستنفرون الغالي والنفيس وستتضافر جهودهم في أداء الواجب الوطني المقدس لاستدامة هذا الاستقرار والحفاظ عليه، تسندها جهود المخلصين من أبناء البلد من جميع فئات الشعب السوداني حتى القضاء على آخر متمرد وخائن وعميل".