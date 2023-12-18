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أفادت التقارير بأن خطط الحرب الروسية الجديدة "تتماشى" مع جهود البلاد لصراع طويل الأمد مع أوكرانيا، وفقًا لمعهد دراسة الحرب (ISW).وبحسب صحيفة "Newsweek" الأميركية، "سوف تدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني من الصراع القاسي حيث واجه الجانبان خسائر عسكرية. وفي أيلول 2022، قامت روسيا، التي غزت أوكرانيا في شباط 2022، بضم أجزاء من ولايات دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي الآونة الأخيرة، حاربت كييف بشدة ضد الجهود التي تبذلها موسكو لتطويق بلدة أفدييفكا في دونيتسك، ومع ذلك، تتقدم القوات الروسية بشكل أكبر حول المستوطنة الصناعية كل يوم تقريبًا. كما وشنت موسكو هجومها على البلدة في 10 تشرين الأول، مما أدى إلى وقوع بعض من أعنف المعارك وأكثرها دموية في الحرب حتى الآن".وتابعت الصحيفة، "وفي آخر تحديث لها عن الحرب، قالت ISW، يوم الجمعة، إن الصحيفة الألمانية BILD أفادت بأن روسيا تخطط "لاحتلال الأراضي الأوكرانية خارج المناطق الأربع التي ضمتها بشكل غير قانوني طوال الفترة الممتدة بين 2024-2026". ومع ذلك، قالت ISW إنها لا تستطيع التحقق بشكل مستقل من تقارير BILD. وكجزء من خطتها الجديدة، تخطط روسيا لاحتلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك بالكامل، والتقدم إلى نهر أوسكيل في إقليم خاركيف بحلول نهاية عام 2024، حسبما ذكرت الصحيفة الألمانية، نقلاً عن معلومات استخباراتية غير محددة".وأضافت الصحيفة، "بحسب ISW، "إن خطط روسيا المعلنة للحرب في أوكرانيا حتى عام 2026 تتماشى مع الاستعدادات الروسية المستمرة لخوض حرب طويلة الأمد". وأضاف المركز البحثي: "إن القيادة العسكرية الروسية تواصل جهود إعادة الهيكلة والتوسع على المدى الطويل لتشكيل احتياطيات استراتيجية، وكانت روسيا تقوم تدريجياً بدعم قاعدتها الصناعية الدفاعية للتمكن من خوض حرب طويلة". وفي تقييمه، قال معهد دراسة الحرب أن الخطط معقولة، مشيراً إلى "الخطاب التوسعي" الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث طالب في السابق أوكرانيا بسحب قواتها من "الأراضي الروسية" كشرط ضروري لحل الحرب".وبحسب الصحيفة، "أشار المعهد إلى أن "خطط روسيا المتوسطة والطويلة الأجل التي تم الإبلاغ عنها لاحتلال الأراضي خارج المناطق الأربع التي تم ضمها بشكل غير قانوني هي أيضًا معقولة بالنظر إلى أن المسؤولين الروس، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد عادوا إلى الخطاب التوسعي مؤخرًا، كما وتواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية لتوسيع مواقعها في منطقة خاركيف". وتابع: "أصدر المسؤولون الروس تصريحات حول نية روسيا احتلال وضم أراضٍ أوكرانية إضافية خارج الخطوط الأمامية الحالية والأراضي الأربع التي تم ضمها بشكل غير قانوني"."وتابعت الصحيفة، "يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه روسيا وأوكرانيا عن عشرات من محاولات شن هجمات بطائرات مسيّرة في اليوم الماضي، بعد ساعات فقط من استخدام المجر حق النقض ضد 50 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. في غضون ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، السبت، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 30 من أصل 31 طائرة مسيّرة أطلقت ليلاً على 11 منطقة في البلاد، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وقالت روسيا أيضًا مساء الجمعة إنها أحبطت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية. وفي الوقت نفسه، ووفقاً لتقرير الصحيفة الالمانية، فإن الخطوة التالية من خطة روسيا، خلال عامي 2025 و2026، سوف تتمثل في الاستيلاء على أجزاء كبيرة من مناطق زابوريجيا، ودنيبرو، وخاركيف".