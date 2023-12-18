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عربي-دولي

الصين: نأمل بتعميق التعاون مع روسيا

Lebanon 24
18-12-2023 | 04:42
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عبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين عن أمل بلاده بتعميق التعاون بين موسكو وبكين، على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، التي ستبدأ غدًا الثلاثاء.
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وقال المتحدث: "نتطلع إلى تعميق التعاون بين الجانبين، وتوسيع عمليات التبادل الإنسانية والإقليمية، ومواصلة تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، في حقبة جديدة من خلال الاجتماع الدوري (الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في بكين)".

وأوضح المتحدث أن الجانبين الروسي والصيني سيجريان تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول التعاون في مجال الأعمال والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وانغ ون بين، إلى أنه في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيسين، الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، تحافظ العلاقات الصينية الروسية على "تنمية صحية ومستقرة".
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