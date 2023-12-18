Advertisement

عربي-دولي

الصحة الفلسطينية: 4 شهداء خلال مداهمة إسرائيلية لمخيم الفارعة

Lebanon 24
18-12-2023 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1142547-638384970202339403.jpg
Doc-P-1142547-638384970202339403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، إن 4 أشخاص استشهدوا اليوم خلال مداهمة إسرائيلية مستمرة لمخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن أربعة مواطنين، بينهم طفلان، قتلوا اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوبي طوباس.
Advertisement
وأفادت وزارة الصحة بمقتل الطفل راشد حبيب العايدي (17 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في الصدر.


وأضافت، أن 3 مواطنين قتلوا متأثرين بإصابتهم الخطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، وهم: الطفل محمد سمير محمد ملحم (17 عاما)، وحكمت سمير محمد ملحم (24 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).


وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المخيم الساعة التاسعة صباحا، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه، من جهة حاجز الحمرا على عدة دفعات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
وتأتي عملية الاقتحام هذه، بعد 10 أيام من عملية اقتحام سابقة للمخيم، أسفرت حينها عن مقتل 7 مواطنين.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت في وقت سابق اليوم الاثنين إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهماته لمدن وقرى ومخيمات الضفة إلى 505 شهيدا، بينهم 111 طفلا، وذلك منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفع عدد القتلى منذ السابع من تشرين الاول الماضي إلى 297 شهيدا، بينهم 70 طفلا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:02 | 2023-12-18
12:47 | 2023-12-18
12:44 | 2023-12-18
12:12 | 2023-12-18
11:50 | 2023-12-18
11:38 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24