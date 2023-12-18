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رئيس الوزراء الفلسطيني: نريد وقف الحرب الآن.. وهذا ما قاله عن استرداد الأموال التي تحتجزها اسرائيل

Lebanon 24
18-12-2023 | 04:50
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الاثنين، أن ما تريده السلطة الآن وقف الحرب في غزة والضفة الغربية.

كما دعا في مؤتمر صحفي، المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لإعلان دولة فلسطينية، وأضاف "المطلوب من العالم وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال".
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وتابع قائلاً إن إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن الشهداء والأسرى، مضيفاً "هؤلاء أولادنا ونرفض ذلك".

كذلك قال "الوقت في غزة موت وجوع ودمار".

ومنذ اندلاع الحرب قُتل ما يقرب من 19 ألف فلسطيني في قطاع غزة، مما زاد من مطالب دولية بوقف إطلاق النار ودعوات من الولايات المتحدة لتغيير الاستراتيجية الإسرائيلية في الحرب وتوجيه ضربات أكثر دقة.

استرداد أموال المقاصة
إلى ذلك، أكد أشتية أن السلطة تواصل العمل مع الجهات الدولية لاسترداد أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال يوم الأحد إن الحكومة الإسرائيلية لن تحول أموالا للسلطة الفلسطينية في رام الله. (العربية)


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