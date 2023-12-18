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عربي-دولي

اتصالات أميركية فلسطينية.. لنشر هذه القوات في قطاع غزة

Lebanon 24
18-12-2023 | 05:15
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تجري إدارة الرئيس الأميركي جو بادين اتصالات مع القيادة الفلسطينية لبحث إمكانية نشر عناصر من أجهزة أمن السلطة في قطاع غزة وفقاً لما ذكره موقع "واللا" الإسرائيلي.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين (لم يسمهم)، واعتبر التقرير أن هذه الخطوة تؤكد تصميم إدارة بايدن على إنشاء "سلطة فلسطينية متجددة"، وتعزيزها حتى تتمكن من لعب دور في إدارة قطاع غزة في الأشهر المقبلة.
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ولفت التقرير إلى أن مستشار الأمن القوميالأميركي، جيك سوليفان، ركز خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، في رام الله، يوم الجمعة الماضي، على "السبل التي يمكن من خلالها أن تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب" الإسرائيلية على القطاع.


المصدر: عرب 48
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