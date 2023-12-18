وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل

Advertisement

وصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، في زيارة قال مسؤولون إنها من المتوقع أن تركز على إنهاء إسرائيل في نهاية المطاف الحرب المكثفة على غزة، والانتقال إلى صراع محدود ومركز بدرجة أكبر.وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية لـCNN، إن أوستن سيتلقى خلال زيارته لإسرائيل، آخر التطورات بشأن التقدم الذي تحرزه حكومة الحرب الإسرائيلية ووزير الدفاع يوآف جالانت والجيش الإسرائيلي، في حملتهم العسكرية على غزة.ومن المقرر أن تشمل جولة أوستن في المنطقة قطر والبحرين. (الشرق)