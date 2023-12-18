خبير روسي: كوريا الشمالية تهدد أميركا بصاروخ عابر للقارات!

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كشف الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات مؤخراً، يدل على أنها تعمل لزيادة قدراتها على شن ضربة وقائية ضد الولايات المتحدة.وأشار إلى أن واشنطن تدرك ذلك جيدا، ولهذا السبب تحاول مؤخراً عدم الانخراط في استفزازات ضد بيونغ يانغ.وفي وقت سابق، قال شينغو مياكي نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني، إن مدى الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم الاثنين، يبلغ 15 ألف كيلومتر - وهذا يغطي كامل أراضي الولايات المتحدة.وقال ليونكوف: "هذا الصاروخ الباليستي العابر للقارات، استنادا إلى خصائصه التقنية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر تهديدا لليابان، بل كان مخصصاً للموجودين على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، أي الولايات المتحدة.