Advertisement

عربي-دولي

جهاز تنصت في مقر رئيس الأركان الأوكراني.. هل وضعته روسيا ؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1142574-638385006398360345.jpg
Doc-P-1142574-638385006398360345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، الأحد، أنها عثرت على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني.

وأوضحت الاستخبارات في منشور على منصة إكس أن الجهاز لم يكن في وضعية تشغيل، وعُثر عليه في مقر يمكن أن يستخدمه فاليري زالوجني مستقبلاً .
Advertisement

وأعلنت فتح تحقيق في استخدام غير مشروع لوسائل تقنية خاصة لتلقي معلومات، من دون كشف أي تفاصيل حول مصدر هذا الجهاز.

وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية، أن «لجهاز الذي عُثر عليه لم يكن في وضعية تشغيلية. ولم يتم العثور على أي جهاز لتخزين البيانات أو للإرسال الصوتي عن بعد، معلنة أن الجهاز سيُرْسَل لتفحّصه.

بصفته قائد القوات المسلّحة الأوكرانية، زالوجني هو من يقرر سير المعارك على الجبهة، بإمرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:02 | 2023-12-18
12:47 | 2023-12-18
12:44 | 2023-12-18
12:12 | 2023-12-18
11:50 | 2023-12-18
11:38 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24