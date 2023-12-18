جهاز تنصت في مقر رئيس الأركان الأوكراني.. هل وضعته روسيا ؟

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أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، الأحد، أنها عثرت على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني.وأوضحت الاستخبارات في منشور على منصة إكس أن الجهاز لم يكن في وضعية تشغيل، وعُثر عليه في مقر يمكن أن يستخدمه فاليري زالوجني مستقبلاً .وأعلنت فتح تحقيق في استخدام غير مشروع لوسائل تقنية خاصة لتلقي معلومات، من دون كشف أي تفاصيل حول مصدر هذا الجهاز.وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية، أن «لجهاز الذي عُثر عليه لم يكن في وضعية تشغيلية. ولم يتم العثور على أي جهاز لتخزين البيانات أو للإرسال الصوتي عن بعد، معلنة أن الجهاز سيُرْسَل لتفحّصه.بصفته قائد القوات المسلّحة الأوكرانية، زالوجني هو من يقرر سير المعارك على الجبهة، بإمرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.