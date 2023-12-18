هل سينجح أوستن في مهمته؟.. خلاف بين أميركا وإسرائيل على شكل الحرب

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يصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى إسرائيل اليوم، الاثنين، بعد أربعة أيام من زيارة مشابهة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، لدفع إسرائيل إلى تقليص شكل الحرب على غزة،وتهدف الزيارة للتباحث مع مسؤولين إسرائيليين، بحيث تنتقل إسرائيل من المناورة البرية الواسعة والقصف الجوي المكثف إلى التركيز على استهداف قوات حركة حماس وقيادتها.إلا أنه لا يتوقع في إسرائيل أن ينجح أوستن في مهمته، وذلك لسببين وفقا لصحيفة "هآرتس". والسبب الأول هو أنه سيكون من الصعب على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تفسير تقليص في شكل الحرب، من دون تحقيق "إنجازات واضحة".