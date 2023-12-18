Advertisement

عربي-دولي

هل سينجح أوستن في مهمته؟.. خلاف بين أميركا وإسرائيل على شكل الحرب

Lebanon 24
18-12-2023 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1142580-638385020265653048.jpg
Doc-P-1142580-638385020265653048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى إسرائيل اليوم، الاثنين، بعد أربعة أيام من زيارة مشابهة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، لدفع إسرائيل إلى تقليص شكل الحرب على غزة،

وتهدف الزيارة للتباحث مع مسؤولين إسرائيليين، بحيث تنتقل إسرائيل من المناورة البرية الواسعة والقصف الجوي المكثف إلى التركيز على استهداف قوات حركة حماس وقيادتها.
Advertisement

إلا أنه لا يتوقع في إسرائيل أن ينجح أوستن في مهمته، وذلك لسببين وفقا لصحيفة "هآرتس". والسبب الأول هو أنه سيكون من الصعب على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تفسير تقليص في شكل الحرب، من دون تحقيق "إنجازات واضحة".
والسبب الثاني الذي لن يؤدي إلى نجاح مهمة أوستن وبالتالي تنفيذ مطلب إدارة بايدن "بتقليص" الحرب، وفقا للصحيفة، هو أن الانتقال إلى مرحلة أخرى من الحرب يستوجب استعدادات ميدانية ولوجستية واسعة، بينها شق شوارع ونشر نقاط ومواقع عسكرية.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:02 | 2023-12-18
12:47 | 2023-12-18
12:44 | 2023-12-18
12:12 | 2023-12-18
11:50 | 2023-12-18
11:38 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24