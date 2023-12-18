Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل قتلتهم.. كم بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة منذ 7 تشرين الأول؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1142586-638385028212147679.jpg
Doc-P-1142586-638385028212147679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، إلى أكثر من 300 منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت 4 أشخاص بينهم طفلان، اليوم، في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.
Advertisement

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم في وقت سابق، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين.

وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد مَن قتلتهم إسرائيل في الضفة منذ بداية الحرب على غزة إلى 301 فلسطيني، بينهم 70 طفلاً.

أما منذ بداية العام الجاري 2023، فقد قتلت القوات الإسرائيلية 508 فلسطينيين في الضفة بينهم 111 طفلا، طبقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتعيش الضفة الغربية المحتلة أجواء شديدة التوتر منذ عامين تقريباً، لكن منسوبه وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب.

وخلال الشهرين الماضين، توسعت إسرائيل في استخدام الطائرات المسيرة في قصف الفلسطينيين في الضفة، خاصة في مدن الشمال مثل جنين وطوباس وطولكرم.

كذلك، بات مشهد الجرافة العملاقة "دي 9" التي تدمر البنية التحتية مألوفاً مع كل اقتحام إسرائيلي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يكثف العمليات ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية.

وبالإضافة إلى حصيلة الضحايا الكبيرة، اعتقلت القوات الإسرائيلية 4575 فلسطينيا في الضفة منذ 7 تشرين الأول.

ويقول نادي الأسير الفلسطيني إن هذه الحصيلة "تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:02 | 2023-12-18
12:47 | 2023-12-18
12:44 | 2023-12-18
12:12 | 2023-12-18
11:50 | 2023-12-18
11:38 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24