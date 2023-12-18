هكذا سيطر مقاتلو القسام على مسيرة إسرائيلية

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سيطر مقاتلو سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على طائرة استطلاع تابعة لسلاح المشاة الإسرائيلي من نوع "إيفو ماكس 4 تي" في شرق خانيونس.وذكرت سرايا القدس في حسابها على "تليغرام" إنها تمكنت من السيطرة على الطائرة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال تحليقها في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن إسقاط مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع.