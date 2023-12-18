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هكذا سيطر مقاتلو القسام على مسيرة إسرائيلية

Lebanon 24
18-12-2023 | 06:20
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سيطر مقاتلو سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على طائرة استطلاع تابعة لسلاح المشاة الإسرائيلي من نوع "إيفو ماكس 4 تي" في شرق خانيونس.


وذكرت سرايا القدس في حسابها على "تليغرام" إنها تمكنت من السيطرة على الطائرة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال تحليقها في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.
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وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن إسقاط مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع.



المصدر: عربي 21
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