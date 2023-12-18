خطوة بين غزة ومصر تُخطّط لها إسرائيل.. ما هي؟

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وأضافت الإذاعة أنه من المخطط إقامة الجدار تحت الأرض في منطقة محور فيلادلفيا/ صلاح الدين بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية.وستشرع إسرائيل في بناء الجدار مع نهاية الحرب الحالية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.ونقلت الإذاعة العسكرية عن مصدر أمني لم تكشف اسمه أن "المصريين يتفهمون الحاجة الأمنية لهذا الأمر"، لكن المصريين يؤكدون أنه لا توجد أنفاق تمتد إلى قطاع غزة.ومحور فيلادلفيا/ صلاح الدين يمتد لمسافة 14 كليومتراً على الحدود بين مصر وقطاع غزة.