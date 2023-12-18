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عربي-دولي

خطوة بين غزة ومصر تُخطّط لها إسرائيل.. ما هي؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 06:27
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تخطط لبناء جدار بين قطاع غزة ومصر، في خطوة ترمي لمواجهات أنفاق مفترضة في المنطقة.

وأضافت الإذاعة أنه من المخطط إقامة الجدار تحت الأرض في منطقة محور فيلادلفيا/ صلاح الدين بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية.
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وستشرع إسرائيل في بناء الجدار مع نهاية الحرب الحالية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ونقلت الإذاعة العسكرية عن مصدر أمني لم تكشف اسمه أن "المصريين يتفهمون الحاجة الأمنية لهذا الأمر"، لكن المصريين يؤكدون أنه لا توجد أنفاق تمتد إلى قطاع غزة.

ومحور فيلادلفيا/ صلاح الدين يمتد لمسافة 14 كليومتراً على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
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