زلزال شعر به سكان في دولتين.. كم بلغت قوته؟

ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر منطقة كارجيل التابعة لإقليم كشمير بين الهند وباكستان.



وذكرت صحيفة India Today أن سكان شمال الهند وأجزاء من باكستان شعروا بالهزات. (روسيا اليوم)

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