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عربي-دولي

زلزال شعر به سكان في دولتين.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 06:43
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ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر منطقة كارجيل التابعة لإقليم كشمير بين الهند وباكستان.

وذكرت صحيفة India Today أن سكان شمال الهند وأجزاء من باكستان شعروا بالهزات. (روسيا اليوم) 
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