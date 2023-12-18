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عربي-دولي

مع أيّ دولة عربيّة تتواصل أميركا لوقف هجمات الحوثيين؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 09:00
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أفاد موقع "روسيا اليوم"، أنّ مصادر قالت لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إنّ البيت الأبيض يتواصل مع الحوثيين عبر سلطنة عمان وبعض الوسطاء الآخرين لحثّهم على وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقالت المصادر لـ"بلومبيرغ"، إن الجهود الأميركية لمواجهة الحوثيين في اليمن وهم يهاجمون السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، تُواجه حاجزا كبيرا بسبب "الخلافات بين حلفاء واشنطن العرب".
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وأشارت إلى أن "اثنتين من أهم الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب الطويلة الأمد في اليمن، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تدعمان الفصائل المتنافسة ضدّ الحوثيين وتفضلان طرقا مختلفة للتعامل معهم"، لافتة إلى أن "مواقفهم المتباينة تعقد المحاولة التي تقودها الولايات المتحدة لصياغة رد متماسك على الجماعة".

وأكد متحدث باسم الحوثيين للوكالة هذه الاتصالات، مشددا على "أننا سنستمر في هجماتنا حتى توقف إسرائيل القتال في غزة". (روسيا اليوم)
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