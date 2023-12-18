مباحثات حول صفقة جديدة بخصوص الرهائن يوم الاثنين.. هل ستنجح هذه المرة ؟

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كشف موقع "أكسيوس" أن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية سيجتمع اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء القطري ورئيس الموساد في وارسو لمناقشة صفقة جديدة بخصوص الرهائن".ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، "أنه من المقرر أن يجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الموساد في وارسو لبحث صفقة جديدة محتملة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة".ويلفت الموقع إلى أن بيرنز لعب دوراً رئيسياً في التوسط في الصفقة السابقة التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة الشهر الماضي، من بينهم العديد من الأميركيين.