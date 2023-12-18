طائرة تصطدم بخطوط الكهرباء... وفاة 3 أشخاص هذه هويتهم

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اصطدمت طائرة صغيرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون الأميركية، ما أدى إلى مصرع الطيار واثنين من الركاب.وقالت قناة "ABC"، أنّ السلطات كشفت أن القتيل هو الطيار محمد حسين الموسوي البالغ من العمر 35 عاما من مدينة إندبندنس، والراكبين محمد بشير صفداري، 35 عاما من إندبندنس، وعلي جان فردوسي، 29 عاما من سالم بولاية أوريغون.وقالت الشرطة إن الطائرة كانت تحلق وسط ضباب كثيف من ماكمينفيل في ولاية أوريغون إلى مطار إندبندنس، حينما أدى الاصطدام بخطوط الكهرباء إلى نشوب حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي تقع على بعد حوالي 19.3 كيلومترا جنوب غرب سالم.وقالت الشرطة إن مالك الطائرة لم يكن على متنها، ولم يكن هناك ركاب آخرون، وقال مدير مطار إندبندنس: "قلبي يعتصره الألم وأشارك عائلات المتوفين. وكل إدارتنا تنعيكم خلال هذا الوقت". (روسيا اليوم)