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عربي-دولي

بعد هانتر... ​آشلي بايدن تُورّط والدها ماذا فعلت؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 08:26
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تدين آشلي بايدن ابنة الرئيس الأميركي جو بايدن، بمبلغ 5000 دولار من ضرائب الدخل ابتداء من عام 2015، وفقا لقائمة الامتيازات الضريبية الأخيرة التي حصلت عليها شبكة "فوكس نيوز".

وأبلغت إدارة الإيرادات في بنسلفانيا في مقاطعة فيلادلفيا، آشلي بايدن أنّ "مبلغ هذه الضرائب أو الفوائد أو الإضافات أو العقوبات غير المدفوعة هو بمثابة امتياز لصالح كومنولث بنسلفانيا على ممتلكات دافعي الضرائب".
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ويبدأ تاريخ بدء الفترة المدرجة في الامتياز في 1 كانون الثاني 2015، عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، وينتهي في 1 كانون الثاني 2021، قبل أيام من أدائه اليمين كرئيس.

وقال غاريت زيجلر، مؤسس منظمة "ماركو بولو" غير الربحية ومساعد الرئيس السابق دونالد ترامب: "يتحدث جو باستمرار عن كيف أن الأشخاص الأثرياء لا يدفعون نصيبهم العادل من الضرائب، ويحدث أن كلا من أطفاله لم يدفعوا ضرائبهم.. وهذا مجرد مثال آخر على إهمال عائلة بايدن". (روسيا اليوم)
 
 
 
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