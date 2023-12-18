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فيديو ينتشر... هل أُقيم حفل زفاف على متن سفينة إسرائيليّة سيطر عليها الحوثيون؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 08:40
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنّه يُظهر حفل زفاف أقيم على سفينة إسرائيليّة سيطر عليها الحوثيون.

وقد تبيّن أنّ الفيديو قديم، ونُشر عام 2022، وهو يُصوّر عرساً أُقيم على متن سفينة سيطروا عليها آنذاك. (الحرة)
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