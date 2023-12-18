Advertisement

عربي-دولي

الضغط يتزايد لإزاحة نتنياهو.. هذه آخر فضيحة ارتكبها الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
18-12-2023 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1142641-638385121408500769.png
Doc-P-1142641-638385121408500769.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يواجه ضغطا شعبيا وسياسيا متزايدا على خلفية الإخفاقات العسكرية لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وكشف التقرير إلى أن نتنياهو يمارس السياسة في زمن الحرب لضمان احتفاظه بالمنصب لأطول وقت ممكن.
Advertisement

ووضعت إخفاقات الأهداف الإسرائيلية في تحرير المحتجزين لدى حماس بالطرق العسكرية، نتنياهو، أمام سهام الانتقادات الداخلية، ودفعت بمزيد الضغط باتجاه إزاحته سياسيا.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز بعضا من ملامح هذا الواقع. وبحسب تقرير لها، إن الشارع الإسرائيلي ورئيس الوزراء يدخلان منعرجا صعبا على طريق ثقة مهترئة، زاد من حدته اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 محتجزين إسرائيليين خطأ على يد جنوده.
 
وتقول الصحيفة إن نتنياهو لم يعر الحادثة الاهتمام اللازم، وبدلا من ذلك صب اهتمامه على التلويح بإنهاء فرص إنشاء دولة فلسطينية، مما فاقم من حالة الذعر والغضب في الداخل الإسرائيلي، بشأن إدارة نتنياهو لهذه الحرب.
 
وكشفت الصحيفة أنه بات لنتنياهو اهتمامات أخرى بالموازاة مع الحرب الدائرة في غزة وملف تحرير المحتجزين هناك، تتعلق بلملمة تأييد ودعم الإسرائييليين الذين لا يؤمنون بمبدأ حل الدولتين. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:02 | 2023-12-18
12:47 | 2023-12-18
12:44 | 2023-12-18
12:12 | 2023-12-18
11:50 | 2023-12-18
11:38 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24