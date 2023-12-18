الضغط يتزايد لإزاحة نتنياهو.. هذه آخر فضيحة ارتكبها الجيش الإسرائيليّ





وكشف التقرير إلى أن نتنياهو يمارس السياسة في زمن الحرب لضمان احتفاظه بالمنصب لأطول وقت ممكن.

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ووضعت إخفاقات الأهداف الإسرائيلية في تحرير المحتجزين لدى حماس بالطرق العسكرية، نتنياهو، أمام سهام الانتقادات الداخلية، ودفعت بمزيد الضغط باتجاه إزاحته سياسيا.



وكشفت صحيفة نيويورك تايمز بعضا من ملامح هذا الواقع. وبحسب تقرير لها، إن الشارع الإسرائيلي ورئيس الوزراء يدخلان منعرجا صعبا على طريق ثقة مهترئة، زاد من حدته اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 محتجزين إسرائيليين خطأ على يد جنوده. لفت تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يواجه ضغطا شعبيا وسياسيا متزايدا على خلفية الإخفاقات العسكرية لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة.وكشف التقرير إلى أن نتنياهو يمارس السياسة في زمن الحرب لضمان احتفاظه بالمنصب لأطول وقت ممكن.ووضعت إخفاقات الأهداف الإسرائيلية في تحرير المحتجزين لدى حماس بالطرق العسكرية، نتنياهو، أمام سهام الانتقادات الداخلية، ودفعت بمزيد الضغط باتجاه إزاحته سياسيا.وكشفت صحيفة نيويورك تايمز بعضا من ملامح هذا الواقع. وبحسب تقرير لها، إن الشارع الإسرائيلي ورئيس الوزراء يدخلان منعرجا صعبا على طريق ثقة مهترئة، زاد من حدته اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 محتجزين إسرائيليين خطأ على يد جنوده.

وتقول الصحيفة إن نتنياهو لم يعر الحادثة الاهتمام اللازم، وبدلا من ذلك صب اهتمامه على التلويح بإنهاء فرص إنشاء دولة فلسطينية، مما فاقم من حالة الذعر والغضب في الداخل الإسرائيلي، بشأن إدارة نتنياهو لهذه الحرب.

وكشفت الصحيفة أنه بات لنتنياهو اهتمامات أخرى بالموازاة مع الحرب الدائرة في غزة وملف تحرير المحتجزين هناك، تتعلق بلملمة تأييد ودعم الإسرائييليين الذين لا يؤمنون بمبدأ حل الدولتين. (سكاي نيوز عربية)