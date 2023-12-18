أميركا تنوي الحرب على دولة فقيرة سكانها بحاجة المساعدات؟

في ظل التصعيد المتبادل بين جماعة "أنصار الله" في اليمن والولايات المتحدة، قال ضابط الاستخبارات الأميركية السابق سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة تستعد لإعلان الحرب على "جماعة أنصار الله " الحوثيين.

وقال ريتر في منشور عبر منصة "X": "استيقظت هذا الصباح على أنباء مفادها بأن بلدي، الولايات المتحدة الأميركية، تستعد لخوض حرب ضد اليمن".

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وأضاف" تستعد قوة عظمى تنفق ما يقرب من تريليون دولار سنوياً على جيشها لمحاربة دولة فقيرة 70 %من سكانها في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وتابع في منشوره: "السبب؟ لأن الحوثي في اليمن يطالب إسرائيل بوقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد شعب غزة، وكان خيارنا بين الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار، أو الحرب مع الحوثيين، لقد اخترنا الحرب".





