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عربي-دولي

إسرائيل تسعى لاستئناف المفاوضات.. لا خيار آخر لتخفيف ضغط أهالي الرهائن

Lebanon 24
18-12-2023 | 09:14
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود تحرك جدي من قبل الحكومة الإسرائيلية في مسعى لتحريك المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس.
يأتي ذلك في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى استئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين في غزة.
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وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن الخيارات التي تبحثها تل أبيب، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات الطويلة (مدانون بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين)، قالت القناة 12 إن رئيس الموساد، حصل على "ضوء أخضر" من القيادة السياسية في إسرائيل، للمضي قدما في المحادثات مع الوسطاء.
بدروها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مصريين أمنيين، اليوم الأحد، أن إسرائيل وحركة حماس، "منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين"، فيما أشارا إلى أنه "لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذ ذلك".
وذكر المصدران أن مصر وقطر، أصرتا على زيادة المساعدات وفتح معبر كرم أبو سالم قبل البدء في أي مفاوضات.

هذه التحركات جاءت بعد ضغوط تعرضت لها تل أبيب للعودة إلى مسار المفاوضات، عقب مقتل ثلاث رهائن برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية، شمالي القطاع.


المصدر: عرب 48
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