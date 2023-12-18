صحيفة أميركية: احتمال موافقة أوكرانيا على تجميد الصراع وتقديمه كنصر

يبحث بعض حلفاء أوكرانيا احتمال موافقة كييف على "تجميد الصراع" وتقديم ذلك باعتباره انتصارا لأوكرانيا، وفقاً لما كتبته صحيفة "Financial Times" .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي سابق طلب عدم الكشف عن هويته: "علينا أن نشوه جوهره والقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر".

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من جهته أضاف الصحفي غيديون رحمان أن أوكرانيا عشية بداية العام الجديد تواجه نقصاً في الذخيرة، والتمويل والدعم الدبلوماسي، إضافة إلى ذلك، لم يعد لدى كييف وحلفائها الغربيين "نظرية النصر" للعام المقبل، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى مواصلة انخفاض الدعم الغربي.

وأفادت صحيفة "Wall Street Journal"، نقلا عن دبلوماسيين غربيين واستراتيجيين عسكريين، في كانون الأول الماضي، بأن أوكرانيا لن تتمكن على الأرجح من شن هجوم مضاد كبير قبل عام 2025.





