هل تتجه بريطانيا إلى تغيير موقفها اتجاه غزة ؟

Advertisement

اعتبر السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة حسام زملط، أن هناك قواعد في الحرب "هدمتها إسرائيل"، وهذا هو الوقت الذي يفرض فيه العالم هذه القواعد".وقال زملط في تصريحات له اليوم الاثنين لهيئة الإذاعة البريطانية: "علينا أن نوقف هذا التطبيع لهذه المشاهد المروعة التي قلنا إنها لن تتكرر بعد أهوال الحرب العالمية الثانية"، معرباً عن أمله بأن يتمكن مجلس الأمن الدولي من أن يدعو إلى وقف إطلاق النار الليلة.وأشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن دعوة بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى العمل من أجل التوصل إلى "وقف مستدام لإطلاق النار"، هو بمثابة تحول في لهجة المملكة المتحدة، على الرغم من أنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.ونقلت عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قوله: إن "عدداً كبيراً جداً من أرواح المدنيين قد فقد" في الحرب.وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قد كتب على صفحته على منصة "إكس"، معبرا عن دوافع هذا التحول قائلا: "إن هدف دبلوماسيتنا في الشرق الأوسط يجب أن يكون السلام لأجيال عديدة، وليس مجرد إنهاء القتال اليوم".