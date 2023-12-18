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عربي-دولي

بن غفير: يجب إعدام أسرى من قوات نخبة "حماس" في كل يوم يمر لا يطلق فيه سراح المختطفين

Lebanon 24
18-12-2023 | 10:40
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه يجب التوقف عن الحديث عن صفقات مع حماس ووضع حدّ لخضوع تل أبيب.

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس": "بدلا من ذلك يجب تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ المخربين، يجب إعدام أسرى من قوات نخبة "حماس" في كل يوم يمر لا يطلق فيه سراح المختطفين".
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وطالب بعدم إدخال المساعدات الانسانية لأي جهة حتى "الأونروا". (روسيا اليوم)
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