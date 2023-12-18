بن غفير: يجب إعدام أسرى من قوات نخبة "حماس" في كل يوم يمر لا يطلق فيه سراح المختطفين

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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه يجب التوقف عن الحديث عن صفقات مع حماس ووضع حدّ لخضوع تل أبيب.وأضاف في تدوينة على منصة "إكس": "بدلا من ذلك يجب تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ المخربين، يجب إعدام أسرى من قوات نخبة "حماس" في كل يوم يمر لا يطلق فيه سراح المختطفين".وطالب بعدم إدخال المساعدات الانسانية لأي جهة حتى "الأونروا". (روسيا اليوم)