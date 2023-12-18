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هل ستواصل واشنطن تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 11:38
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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الإثنين، أن بلاده "ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج اليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة".
 
وقال أوستن الذي يزور إسرائيل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب: "نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج اليها للدفاع، بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي".
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وأضاف: "قدمنا رسالة واضحة بأن دعمنا لإسرائيل مستمر، وهي من حقها أن تدافع عن نفسها أمام ما فعلته حماس، التي تسعى إلى تكرار هجمات 7 تشرين الأول".
 
وأشار إلى أن بلاده تعمل على ضمان عدم توسع الحرب خارج غزة، مضيفاً: "ناقشت مع المسؤولين الإسرائيليين مستقبل غزة بعد الحرب، وإن تحديد الجدول الزمني للعمليات العسكرية في غزة يعود لإسرائيل، مؤكداً أن واشنطن ستعمل على حماية المدنيين ومواصلة الدعم الإنساني في غزة".
 
وتابع: "نطالب إيران بالكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية".
 
  من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: دمرنا منصات اطلاق صواريخ كانت تضرب إسرائيل من غزة، وإن عملياتنا العسكرية في القطاع ستستمبر كما هي، لكننا نعمل على تقليل الأذي الذي يصيب المدنيين في غزة".
 
وتابع: "سنفرض واقعا جديد في المنطقة ونبعد حزب الله عن الحدود، لأن التهديد الذي يشكله غير مقبول" ولفت إلى أن "حماس وحزب الله وجماعة الحوثي تمولهم وتدعمهم وتدربهم ايران، ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا"، معتبراً أن "هجمات الحوثيين قد تؤدي إلى دفع المنطقة نحو الحرب، وأن إيران تطمع للحصول على السلاح النووي". (سكاي نيوز) 
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