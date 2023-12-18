ارتفاع عدد الشهداء في غزة.. حصيلة جديدة تكشف الأرقام!

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول الماضي، إلى 19453 مواطنا، وأصيب نحو 52.3 ألف شخص أيضا.وقال المحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة: "خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة وصولا إلى قصف مجمع ناصر الطبي واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج، ووصل للمستشفيات 151 شهيدا و313 إصابة خلال الساعات الماضية كان أبرزها المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات".وأضاف القدرة: "خلال 6 ساعات ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مجمع الشفاء الطبي أدت إلى استشهاد 26 نازحا وعشرات الجرحى ثم استهدف سيارة مدنية أمام بوابة المجمع الطبي كانت تنقل أحد الجرحى مما أدى إلى استشهاد اثنين وبذلك يرتفع عدد الشهداء في أقل من ست ساعات إلى 28 شهيدا".وشدد المتحدث باسم الوزارة، على أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة بتدمير المستشفيات واعتقال كوادرها وهذا يشكل حرمانا لنحو 800 ألف نسمة هناك، ومئات الالاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين شمال غزة من أي خدمات صحية".ورأى أن "الصمت الدولي على جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة وتدميرها واعتقال كوادرها بمثابة الضوء الأخضر لتنفيذ السيناريو الإجرامي في جنوب غزة وهذا ما يوضحه استهداف مجمع ناصر الطبي بخان يونس مرتين في أقل من 12 ساعة"، مؤكداً أن "الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة كارثي ومعقد نتيجة عدم توفر الإمكانيات السريرية والطبية والبشرية المناسبة لحجم أعداد ونوعية المصابين".ويستمر العدو الإسرائيلي في اعتقال 93 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة محمد أبو سلمية وأحمد الكحلوت وأحمد مهنا في ظروف غير إنسانية والاستجواب تحت التعذيب والتجويع والبرد القارس، بحسب القدرة، مؤكدا أن "العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 310 كوادر صحية وتدمير 102 سيارة إسعاف، كما أدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى استهداف 138 مؤسسة صحية وإخراج 22 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة".ويفاقم استمرار نفاد تطعيمات الأطفال في قطاع غزة الوضع الصحي للأطفال المواليد وخاصة في مراكز النزوح ونطالب الجهات المعنية بالعمل الفوري على توفيرها.