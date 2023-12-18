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عربي-دولي

قائد لواء أوكراني يثير الجدل.. وعد بتسليح الجنود "بالمجارف" لمهاجمة الروس

Lebanon 24
18-12-2023 | 12:44
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مع اقتراب مرور عامين على الصراع الأوكراني، يسود اليأس في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب تزايد الخسائر البشرية ونقص الذخيرة والمعدات.
 
وبحسب صحيفة أميركية، يشعر جنود القوات المسلحة الأوكرانية بالقلق من أن الجيش الروسي مجهز بشكل أفضل للقتال، ويشعرون بالإحباط لأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم إلا في صراع مرهق. ويشكك البعض في حكم قادتهم"، مشيرة إلى أن "السخط بين الجنود الأوكرانيين، الذي كان نادرا للغاية ولا يتم التعبير عنه إلا في السر، أصبح الآن أكثر شيوعا وفي العلن".
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وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود الأوكرانيين يتساءلون عن سبب عدم إصدار الأوامر بالعمليات المعقدة قبل أشهر في ظل طقس أكثر دفئا.

بدوره، قال جندي من القوات المسلحة الأوكرانية: "أنا لا أفهم. الآن أصبح كل شيء أكثر تعقيدًا وبرودة. وهذا ليس من مخيلتي، في العديد من الأقسام يشاركني الرأي".
ووفقا لجندي آخر، فإن تدريب مشغلي الطائرات دون طيار، والتي أصبحت واحدة من الأسلحة الرئيسية في الصراع، تستغرق وقتا طويلا، ونتيجة لذلك، تفقد القوات المسلحة الأوكرانية الأفراد.

وأثار قائد في اللواء 59، العامل في منطقة أفدييفكا الجدل بتصريحه مؤخراً حيث قال لوكالة "أسوشييتد برس" إنه "إذا نفدت ذخيرة مقاتليه، فسوف يأمرهم بمهاجمة الجنود الروس بالمجارف". (سبوتنيك)
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