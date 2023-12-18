حماس تؤكد: منفتحون على أي مبادرة لوقف الحرب

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب تصل من مصر وقطر.

وفي كلمة له من بيروت، أضاف القيادي في حماس، أن مفاوضات تبادل الأسرى غير مطروحة حتى توقف إسرائيل هجومها، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل قصف المستشفيات واعتقال الكوادر الطبية.

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وعن تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الأخيرة، اعتبر أن تصريحاته "لا تعبر عن مسؤولية وطنية"، على حد تعبيره.



وقال إن "من يحدد المسؤوليات الوطنية هو الشعب الفلسطيني لا غيره، ويؤسفنا أن هناك من يراهن على التسوية مع إسرائيل". (العربية)