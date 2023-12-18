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عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة يرتفع.. كم بلغ؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 14:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 7 جنود في المعارك الدائرة في قطاع غزة وفق ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وأوضح أن ضابطين قتلا اليوم، أحدهما في شمال القطاع والثاني في الجنوب.
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كما ذكرت الصحيفة أن الجيش كان قد أعلن صباح اليوم مقتل 5 جنود آخرين أمس، 4 منهم في المعارك والخامس متأثرا بجروح أصيب بها في العمليات في غزة. وقالت إن أربعة من هؤلاء القتلى سقطوا في معارك في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بينما قتل الخامس في الشمال.

وأضافت الصحيفة أنه بذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 129. (العربية)
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