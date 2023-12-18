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عربي-دولي

عبر قنوات مختلفة.. واشنطن تسعى لـ"هدنة" جديدة في غزة

Lebanon 24
18-12-2023 | 15:05
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أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً "عبر قنوات مختلفة" من أجل إعلان هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي: "بكل تأكيد نود أن تكون هناك هدنة إنسانية جديدة من شأنها أن تسمح بإطلاق سراح الرهائن"، لافتاً إلى أن الهدنة الأولى كانت "من الأولويات الرئيسية" للولايات المتحدة.
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وتابع: "لذلك نعمل على استئناف الهدنة عبر مختلف القنوات".



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