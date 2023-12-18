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كيف علّقت إسرائيل على فيديو "رهائن مسنين" نشرته حماس؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 15:31
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وصف جيش العدو الإسرائيلي، مقطع فيديو نشرته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لمسنين رهائن محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي، بأنه عمل "إرهابي"، و"إجرامي". 

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو عبر تطبيق تيليغرام في وقت سابق من اليوم الاثنين، يظهر 3 رهائن إسرائيليين مسنين يطالبون بالإفراج عنهم.
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وفي الفيديو الذي حمل عنوان "لا تتركونا نشيخ"، يبدو الرجال الثلاثة الملتحون جالسين على كراسي ويوجه أحدهم رسالة إلى السلطات الإسرائيلية مطالبا إياها بالقيام بما يلزم لضمان الإفراج عنهم.

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 79 و84 عاما، وهم من كيبوتس نير عوز، الذي تم استهدافه في هجوم 7 تشرين الاول.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري "هذا شريط فيديو للإرهاب الإجرامي يظهر وحشية حماس تجاه المدنيين الأبرياء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية". (الحرة)
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