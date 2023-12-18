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عربي-دولي

مقتل "زعيم المهربين" في غارات أردنية على محافظتين بسوريا

Lebanon 24
18-12-2023 | 16:30
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تعرّضت مواقع في محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا، مساء اليوم الاثنين، لضربات جوية نفذتها طائرات حربية أردنية.


في التفاصيل، أفادت مصادر مخابراتية إقليمية بأن غارات أردنية استهدفت مهربي مخدرات مدعومين من إيران في السويداء السورية.
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بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الأردنية استهدفت 3 مواقع في السويداء ضد تجار مخدرات قتلت المتهم بإدارة شبكة التهريب ناصر السعدي.

وأوضح أن الغارات استهدفت مناطق صلخد وقرية الشعاب بريف المحافظة الجنوبي.
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