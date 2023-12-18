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عربي-دولي

أميركا تشكّل تحالفاً دولياً للتصدّي لهجمات الحوثي في البحر الأحمر

Lebanon 24
18-12-2023 | 18:00
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تشكيل القوة البحرية لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال إن الدول المشاركة في العملية التي تقودها أميركا تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
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وذكر أن الدول المشاركة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
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