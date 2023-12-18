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مقتل ضابط عراقي وإصابة آخر في سقوط طائرة في طوز خورماتو

Lebanon 24
18-12-2023 | 18:21
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قُتِل ضابط في الجيش العراقي وأُصيب آخر في حادث سقوط طائرة في مدينة طوز خورماتو شمالي العراق.
وأكدت الوزارة أن "عطلاً فنياً أدّى إلى سقوط الطائرة أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات".
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وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أنه "اثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني بإحدى الطائرات مما أدى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة".
 
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