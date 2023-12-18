موزاييك للأسمدة تُعيد توجيه شحنتين بعيداً عن البحر الأحمر

قالت شركة الأسمدة الأميركية "موزاييك" أنها "غيّرت مسار شحنتين من الأسمدة، كانتا متجهتين إلى الولايات المتحدة، من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح وسط هجمات الحوثيين على السفن في المنطقة".

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