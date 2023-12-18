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موزاييك للأسمدة تُعيد توجيه شحنتين بعيداً عن البحر الأحمر

Lebanon 24
18-12-2023 | 18:49
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قالت شركة الأسمدة الأميركية "موزاييك" أنها "غيّرت مسار شحنتين من الأسمدة، كانتا متجهتين إلى الولايات المتحدة، من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح وسط هجمات الحوثيين على السفن في المنطقة".
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موزاييك

البحر الاحمر

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