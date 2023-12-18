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عربي-دولي

86 شخصاً لقوا مصرعهم في زلزال شمال غرب الصين

Lebanon 24
18-12-2023 | 19:26
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لقي 86 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب شمال غرب الصين ليل أمس الإثنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إنّ "الزلزال أسفر أيضاً عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ "أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل".
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