أوربان لأردوغان: لا أمن لهنغاريا من دون وجود تركيا

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إن أمن البلاد مرتبط بوجود تركيا، مشيدا بتطلعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد رغبة هنغاريا بعقد وتوقيع اتفاقات مع تركيا.



وأضاف أوروبان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة بودابست، عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين: "طرحتم مشروعا كبيرا جدا للقرن القادم الذي سيكون قرنكم ولإيماننا بذلك عقدنا الاتفاقات معكم".

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وتابع قائلا: "الهنغاريون الذين ضيعوا القرن الماضي، يريدون الظفر بالقرن الحالي ويبحثون عن حلفاء للظفر معا".



وشدد أوروبان على أنه "لا أمن لهنغاريا من دون وجود تركيا، لا يمكن إيقاف خطر الهجرة الذي يهدد المجر من دون تركيا".



وأشار أوربان إلى رفع العلاقات التركية - الهنغارية إلى "مستوى الشراكة الاستراتيجية المعززة"، مضيفا: "هذا هو الأقوى في الدبلوماسية من ناحية الصداقة والأخوة".



وأكد على أهمية العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين تركيا وهنغاريا.



من ناحية أخرى أشاد أوروبان بدور تركيا في الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أنها "الدولة الوحيدة التي استطاعت تحقيق نتائج من خلال اتفاقية الحبوب".



وحول العلاقات الاقتصادية، ذكر أوربان أنهم حددوا هدفا يبلغ 6 مليارات دولار لحجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى تحقيق 4 مليارات دولار حاليا.



وأشار إلى أن بلاده تدعم وستدعم تركيا في مسألة تحرير التأشيرات "شنغن" وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.



كما لفت إلى تعزيز التعاون بين جامعات البلدين، مشيرا إلى إعلانهم 2025 "عام العلوم والابتكار المشترك بين تركيا وهنغاريا". (روسيا اليوم)