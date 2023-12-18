Advertisement

عربي-دولي

عابر للقارات ويصل البر الأميركي.. كيم يُشرف شخصيا على إطلاق صاروخ بالستي

Lebanon 24
18-12-2023 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1142833-638385635290444614.png
Doc-P-1142833-638385635290444614.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف أمس الاثنين شخصياً على "تجربة إطلاق" صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18".

فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن الصاروخ الجديد هو الأقوى على الإطلاق في ترسانة بيونغ يانغ والقادر نظرياً على بلوغ البرّ الأميركي.
Advertisement

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ تجربة إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات هواسونغفو-18 أجريت كعملية عسكرية مهمّة لكي نُظهر للأعداء بوضوح الرغبة الساحقة للقوات النووية الاستراتيجية لكوريا الديموقراطية وقوتها التي لا مثيل لها.

ونقلت عن كيم قوله إنّ هذه التجربة أرسلت "إشارة واضحة إلى القوى المعادية"، مضيفة أن الزعيم حدّد مهامّ جديدة مهمّة لتطوير القوات النووية الاستراتيجية لكوريا الديموقراطية".

جاء ذلك بعدما أعلنت كوريا الجنوبية أمس الاثنين، أنّ الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ هو صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب وهي تقنية تجعل نقل الصواريخ أسهل وإطلاقها أسرع مقارنة بتلك التي تعمل بالوقود السائل.

فيما تعد التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية الاثنين هي الثالثة التي تختبر فيها الدولة النووية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات يعمل بالوقود الصلب، بعد تجربة أولى في أبريل وثانية في يوليو.

ورأى محلّلون في تتالي هذه التجارب إشارة إلى جهود متواصلة تبذلها بيونغ يانغ لتحسين هذه التكنولوجيا.

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي نفسها قوة نووية على نحو "لا رجعة عنه"، مؤكدة أنّها لن تتخلّى عن برنامجها النووي الذي يعتبره النظام ضرورياً لبقائه.

تحذير شديد اللهجة
إلى ذلك، وجّهت واشنطن وسيول تحذيراً شديد اللهجة إلى بيونغ يانغ من أنّ أيّ هجوم نووي قد تشنّه على الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية سيعني نهاية النظام الكوري الشمالي. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:11 | 2023-12-19
03:00 | 2023-12-19
02:50 | 2023-12-19
02:38 | 2023-12-19
02:36 | 2023-12-19
02:08 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24