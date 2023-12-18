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عربي-دولي

أكثر من 110 قتلى في زلزال بشمال غرب الصين

Lebanon 24
18-12-2023 | 23:26
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لقي أكثر من 110 أشخاص مصرعهم في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب ليل الإثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.
 
ونقلت شبكة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو إنّ الزلزال العنيف أسفر عن سقوط مئة قتيل وعشرات الجرحى في هذه المقاطعة.
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ووقع الزلزال في مقاطعة غانسو بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي.
وأضافت "سي سي تي في" أنّه في مدينة هايدونغ بمقاطعة تشينغهاي أسفر الزلزال عن سقوط 11 قتيلاً وأكثر من مئة جريح.
من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع.
وأكّدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء. (فرانس 24)
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